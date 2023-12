Router Wi-Fi Mesh della TP-Link in super offerta su Amazon: oggi a meno di 130€

Il router WiFi Mesh TP-Link Deco S1900 (3-pack) è attualmente in offerta su Amazon, disponibile al prezzo vantaggioso di 129,99€ grazie a un coupon da 10€ e uno sconto aggiuntivo del 18%.

Questo sistema offre una velocità WiFi combinata di 1900 Mbps, consentendoti di goderti streaming in 4K, gaming e altre attività online ad alta intensità di larghezza di banda. La tecnologia MIMO 3×3 MU-MIMO assicura una distribuzione efficiente della larghezza di banda, con 600 Mbps sulla banda 2,4 GHz e 1300 Mbps sulla banda 5 GHz.

Con una capacità di connessione di oltre 100 dispositivi, il Deco gestisce agevolmente il traffico anche sulle reti più affollate, garantendo connessioni senza ritardi per tutti i dispositivi collegati. La copertura senza soluzione di continuità è migliorata grazie alla tecnologia avanzata Deco Mesh, che crea una rete unificata con un unico nome, consentendo ai dispositivi di passare automaticamente tra le unità Deco per massimizzare la velocità.

Le tre porte Ethernet Gigabit WAN/LAN offrono un solido accesso a Internet ad alta velocità, garantendo una connettività affidabile per i dispositivi cablati. Il controllo parentale robusto consente di limitare il tempo online e bloccare l’accesso a siti web non adatti, personalizzando i profili per ciascun membro della famiglia.

Questo sistema Deco funziona sia come router che come access point, offrendo una flessibilità aggiuntiva alla tua rete domestica. La sua configurazione è estremamente intuitiva, con l’app Deco che ti guida attraverso ogni passaggio, assicurandoti una facile implementazione del tuo sistema WiFi Mesh.

Considerando la combinazione di prestazioni avanzate e prezzo conveniente, il TP-Link Deco S1900 rappresenta un’opzione attraente per migliorare la copertura e le prestazioni della tua rete domestica. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.