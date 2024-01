Router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX55 in offerta: prezzo in picchiata, lo paghi 74,99€

Approfitta dell’offerta speciale per il router TP-Link Archer AX55, disponibile a soli 74,99€ invece di 93,89€, risparmiando il 20%. Il TP-Link Archer AX55 è un router Wi-Fi 6 di nuova generazione, dotato di dual-band AX3000Mbps, che offre una velocità di 2402Mbps sulla banda da 5GHz e 574Mbps sulla banda da 2.4GHz, garantendo uno streaming più fluido e download più veloce.

Questo router supporta connessioni simultanee lag-free grazie alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA, che riducono la congestione di rete e aumentano il throughput, assicurando una connessione stabile e veloce anche in scenari ad alta densità di dispositivi.

Le 4 antenne esterne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming assicurano una copertura ottimale, garantendo un segnale potente e stabile in tutta la casa. Inoltre, il router è dotato di una porta USB 3.0 che consente di condividere facilmente media e strutture cloud private.

TP-Link Archer AX55 offre anche il servizio di sicurezza della rete TP-Link HomeShield, che protegge il tuo network con funzionalità avanzate e sistemi di protezione IoT. È inoltre compatibile con Amazon Alexa, permettendoti di sfruttare i comandi vocali per un’esperienza ancora più rapida e intuitiva.

Con il design all’avanguardia e la tecnologia OneMesh per reti unificate senza interruzioni di segnale, il TP-Link Archer AX55 è il router ideale per portare la tua connessione ai massimi livelli di stabilità e potenza. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a un prezzo scontato e migliorare la tua esperienza di connessione Wi-Fi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.