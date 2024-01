Router Wi-Fi 6 in super offerta: il prezzo crolla a meno di 40€

Il router Wi-Fi 6 Tenda RX2 Pro AX1500 è attualmente in offerta su Amazon a soli 37,59€, offrendo un’opportunità imperdibile per migliorare la connettività domestica. Con una velocità fino a 1501Mbps, questo router offre prestazioni di alto livello sia sulla banda da 2.4GHz (300Mbps) che sulla banda da 5GHz (1201Mbps).

Dotato di cinque antenne esterne da 6 dBi e di un modulo ad alte prestazioni per il miglioramento del segnale, l’RX2 Pro elimina le zone d’ombra Wi-Fi e garantisce una copertura ottimale in tutte le aree della casa, ideale per abitazioni di grandi e medie dimensioni. Questa caratteristica lo rende perfetto per utenti che richiedono una connettività affidabile e veloce in tutte le stanze.

Con le tecnologie MU-MIMO e OFDMA, il router riduce al minimo i lag e migliora l’efficienza della rete, consentendo una navigazione su Internet con bassissima latenza. Le quattro porte LAN Gigabit consentono la connessione di più dispositivi cablati per un trasferimento dati ad alta velocità.

Inoltre, il router è dotato del nuovo standard di sicurezza WPA3, che garantisce la protezione della rete Wi-Fi e la privacy degli utenti. Questa caratteristica aggiuntiva offre tranquillità e sicurezza durante l’utilizzo della rete domestica.

Il Tenda RX2 Pro AX1500 è una scelta eccellente per coloro che cercano un router Wi-Fi 6 affidabile, performante e sicuro a un prezzo conveniente. Approfitta di questa offerta e migliora la tua connettività domestica oggi stesso!

