Router Tri-Band Hydra Pro 6E in offerta a soli 199,99€ con uno sconto del 39%

Per chi cerca una connettività di livello superiore, sia per il lavoro che per il tempo libero, il Router Tri-Band Hydra Pro 6E di Linksys (con Wifi 6E e tecnologia mesh) emerge come la soluzione ideale.

Grazie a una straordinaria promozione su Amazon, è ora possibile acquistarlo a soli 199,99€, beneficiando di uno sconto del 39% sul prezzo originale. Grazie alla potenza del Wifi 6E, potrai godere di un accesso senza precedenti alla banda 6 GHz, assicurandoti uno streaming 8K a 6.6 Gbps, un gaming immersivo in VR e una perfetta connettività per il lavoro da casa.

L’innovativo sistema Velop Intelligent Mesh di Linksys garantisce una copertura che si estende fino a 3-4 camere da letto, offrendo connessioni stabili e rapide in ogni angolo della tua abitazione. Con una capacità impressionante, il router è ottimizzato per supportare fino a 55 dispositivi a uso intensivo di banda, rendendolo una scelta ideale sia per abitazioni affollate che per uffici.

Se le prestazioni sono una priorità, il chipset Qualcomm Next-Gen assicura una stabilità paragonabile alle reti cablate, e con la porta WAN 5 GbE puoi sperimentare velocità multi-gigabit.

Nota di merito per la facilità di installazione e gestione della rete: si fa tutto dall’applciazione di Linksys. Insomma, è davvero un gioco da ragazzi alla portata di tutti. Sempre dall’applicazione potrai anche creare reti ospiti e gestire la tua connessione da remoto con pochi tocchi.

Per tutti questi motivi, noi ti suggeriamo di approfittare di questa offerta e non farti scappare questo avanzato router mesh a soli 199,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.