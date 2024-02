Router TP-Link con Wi-Fi6 a meno di 40€: super offerta su Amazon

Il router TP-Link Archer AX18 è la soluzione perfetta per portare la tua connessione Internet a un livello superiore di prestazioni e affidabilità. Attualmente in offerta a soli 39,99€, grazie a uno sconto del 11%, questo router offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per l’utilizzo domestico e professionale.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, il router Archer AX18 garantisce velocità più elevate, maggiore capacità e una ridotta congestione della rete. Con una velocità di trasferimento fino a 1,5 Gbps, suddivisa in 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz, potrai godere di una connessione fluida e veloce su tutti i tuoi dispositivi.

La tecnologia Wi-Fi 6 consente inoltre di connettere più dispositivi contemporaneamente, utilizzando la tecnologia OFDMA e MU-MIMO per ridurre il ritardo e migliorare le prestazioni della rete. Con quattro antenne ad alto guadagno e la tecnologia Beamforming, il router offre una copertura WiFi affidabile e una potenza del segnale concentrata sui tuoi dispositivi, assicurando una connessione stabile in ogni angolo della tua casa o ufficio.

La tecnologia Target Wake Time riduce il consumo energetico dei dispositivi connessi, prolungando la durata della batteria e garantendo una connessione affidabile anche su dispositivi portatili.

La configurazione del router è semplice e intuitiva grazie all‘app TP-Link Tether, che ti permette di configurare il router in pochi minuti e gestire facilmente le impostazioni di rete.

Il router supporta la tecnologia TP-Link OneMesh, che consente di estendere la copertura della rete combinando il router con range extender compatibili, garantendo una connessione uniforme e senza interruzioni in tutta la casa o l’ufficio.

Insomma, come avrai ormai capito, il router TP-Link Archer AX18 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate, affidabilità e facilità d’uso a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!