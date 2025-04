Router TP-Link Archer AX18: la potenza del WiFi 6 ad appena 37,99€

Il TP-Link Archer AX18 è ora disponibile su Amazon a soli 37,99€, con uno sconto del 10% che lo rende uno dei router WiFi 6 più accessibili sul mercato. Questo dispositivo rappresenta il punto di ingresso ideale nel mondo del networking di nuova generazione, con prestazioni che superano nettamente i tradizionali router WiFi 5 senza gravare eccessivamente sul portafoglio.

Con una velocità combinata di 1500 Mbps (1201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 300 Mbps sulla banda a 2,4 GHz), l’Archer AX18 è perfettamente in grado di gestire lo streaming in 4K, il gaming online e le videochiamate simultanee tipiche delle famiglie moderne. Il WiFi 6 non porta solo maggiore velocità, ma anche una migliore gestione di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente grazie alla tecnologia OFDMA, che aumenta l’efficienza e riduce la latenza nelle reti congestionate.

Le quattro antenne ad alto guadagno assicurano una copertura ampia e stabile, ideale per appartamenti di medie dimensioni, mentre le quattro porte Gigabit (1 WAN e 3 LAN) garantiscono connessioni cablate ultraveloci per dispositivi che richiedono la massima stabilità come PC da gaming o smart TV. La compatibilità con EasyMesh permette di espandere facilmente la rete in futuro aggiungendo altri nodi compatibili per eliminare le zone morte.

Sul fronte della sicurezza, il supporto per la crittografia WPA3 rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai protocolli precedenti, offrendo protezione avanzata contro le minacce informatiche più recenti. Funzionalità aggiuntive come la Rete Ospiti per separare il traffico dei visitatori e il QoS (Quality of Service) per priorizzare applicazioni critiche completano un pacchetto sorprendentemente completo considerando il prezzo. Da notare che il dispositivo non integra un modem xDSL, quindi andrà collegato a un modem esistente fornito dal provider internet. Acquistalo subito per averlo ad un prezzo che non conosce competizione!