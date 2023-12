Router TP-Link: alta qualità, in SUPER sconto del 20%

Il router TP-Link TL-WR840N si presenta come la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni affidabili e versatilità nelle reti domestiche. Oggi, su Amazon, puoi approfittare di uno sconto imperdibile del 20%, rendendo questo potente dispositivo ancora più accessibile. 19,99 euro.

Router TP-Link: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Con una velocità wireless di 300Mbps, il TL-WR840N è ideale per le attività domestiche e l’utilizzo intensivo di banda. Che tu stia navigando in rete, giocando online o godendoti lo streaming multimediale, questo router offre prestazioni di alto livello per soddisfare tutte le tue esigenze.

La versatilità è un punto forte di questo router, con modalità supportate che includono Router, Range Extender, Access Point e modalità WISP. Questo significa che puoi adattare facilmente il TL-WR840N alle tue esigenze specifiche, garantendo una connessione stabile e affidabile in qualsiasi contesto.

La funzione di Parental Control ti permette di gestire gli accessi a Internet dei bambini e dei collaboratori, garantendo un ambiente online sicuro e controllato. Inoltre, il supporto IPTV con IGMP ProxySnooping, Bridge e Tag VLAN ottimizza lo streaming IPTV, garantendo una qualità senza interruzioni.

La compatibilità con IPv6 è un ulteriore vantaggio, assicurando una connessione pronta per le ultime tecnologie di rete. Inoltre, la funzione di Rete Guest consente di creare un network separato per gli ospiti, garantendo la massima privacy per la tua rete principale.

Con il TL-WR840N, TP-Link offre una soluzione completa e affidabile per le tue esigenze di connessione domestica. Approfitta dell’offerta del 20% su Amazon oggi stesso e portati a casa questo incredibile router che unisce prestazioni eccellenti, versatilità e sicurezza avanzata. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,99 euro, prima che sia troppo tardi.

