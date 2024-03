Router Tenda RX12 Pro in super offerta: internet potente in tutta la casa

Il Tenda RX12 Pro è una soluzione all’avanguardia per chi cerca di potenziare la propria rete domestica o di lavoro, offrendo un’ampia gamma di funzionalità avanzate a un prezzo accessibile, grazie a uno sconto del 8% che lo porta a 59,99€.

Questo router WiFi 6 non solo assicura una copertura Wi-Fi estesa e prestazioni elevate, ma si presenta anche come una soluzione versatile adatta a svariate esigenze grazie alle sue modalità operative multiple.

Compatibile con gli standard IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, il Tenda RX12 Pro promette velocità impressionanti di 2402 Mbps sulla banda dei 5 GHz e di 574 Mbps sulla banda dei 2,4 GHz, rendendolo l’ideale per giochi online ad alta intensità, streaming video in 4K e download rapidi. La supporto alla larghezza di banda 160MHz garantisce inoltre un’esperienza di rete fluida, priva di intoppi.

Uno dei punti di forza del RX12 Pro è la sua capacità di offrire una copertura Wi-Fi estesa. Grazie a 5 antenne esterne da 6dBi e alla tecnologia Beamforming, questo router è in grado di estendere un segnale Wi-Fi potente e affidabile in tutta la casa, superando la sfida di distanze e ostacoli che potrebbero compromettere la qualità della connessione.

Inoltre, la funzionalità Wi-Fi+ consente di realizzare una rete domestica ad alta velocità perfetta per abitazioni di grandi dimensioni, potendo collegare il RX12 Pro con altri dispositivi Tenda WiFi 6 Mesh come gli MX12 e MX15 per una copertura ancora più ampia e performante.

La CPU Broadcom Quad-Core da 1,7 GHz e la tecnologia OFDMA migliorano notevolmente la capacità del router di gestire multiple trasmissioni simultanee, rendendo la rete più stabile e riducendo la latenza, perfetto per ambienti in cui si connettono numerosi dispositivi contemporaneamente.

La facilità di configurazione è un altro punto a favore del RX12 Pro, consentendo agli utenti di gestire la rete tramite il sito web dedicato o l’app Tenda. Insomma, un processo davvero facile e intuitivo, anche per gli utenti meno esperti.

A soli 59,99€, il Tenda RX12 Pro AX3000 si posiziona come una scelta intelligente per chi cerca di elevare la propria esperienza di rete domestica o d’ufficio. Non perdere assolutamente questa offerta e acquistalo ora risparmiando!