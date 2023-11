Router Huawei in offerta ad un PREZZO TOP su Amazon: connessione rapida e stabile garantita

Se stai cercando di migliorare la tua connessione Internet domestica e sperimentare velocità incredibili, il router HUAWEI AX3 Pro potrebbe essere esattamente ciò che ti serve. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 13%, a soli 69,99€ invece di 79,99€, questo router offre prestazioni di fascia alta e una serie di funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza di connettività.

Il router HUAWEI AX3 Pro è un dispositivo di fascia alta progettato per offrire prestazioni di rete straordinarie. Con velocità teoriche massime di 3000 Mbps, grazie al supporto di Wi-Fi 6 Plus, questo router ti consente di godere di streaming video in 4K e di giocare senza problemi ai tuoi giochi preferiti.

Grazie alle tecnologie 2×2 MIMO per la banda da 2.4GHz e 4×4 MIMO per la banda da 5GHz, puoi ottenere una copertura Wi-Fi più ampia e una connessione più stabile. Una delle caratteristiche più innovative di questo router è la connessione con un solo tocco. Basta avvicinare il telefono nell’area di rilevamento NFC di AX3 Pro per una connessione Wi-Fi istantanea, eliminando la necessità di inserire manualmente il nome e la password della rete.

Questo semplifica notevolmente il processo di connessione dei dispositivi alla rete. Inoltre, quando si collega il router AX3 Pro a dispositivi Wi-Fi 5 che supportano una larghezza di banda di 160 MHz, la velocità di Internet aumenterà fino al 60%. Questo significa che anche i tuoi dispositivi più anziani beneficeranno di una connessione più veloce.

Con uno sconto del 13% su Amazon, al prezzo di soli 69,99€ invece di 79,99€, è un’opportunità unica per migliorare la tua connessione Internet e godere di una connettività più veloce e affidabile.

