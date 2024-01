Router da viaggio in offerta su Amazon: design compatto, grandi prestazioni

Il router wireless da viaggio TP-Link TL-WR902AC è attualmente in offerta su Amazon al prezzo scontato del 23%, disponibile a soli 29,99€. Questo dispositivo versatile e compatto è progettato per soddisfare le esigenze di connettività in viaggio o in casa, offrendo prestazioni affidabili e una serie di funzionalità avanzate.

La confezione include il router wireless AC750 TL-WR902AC, un adattatore di alimentazione, un cavo Ethernet RJ45, una guida rapida all’installazione, un cavo USB e una scheda informativa Wi-Fi. Il design compatto lo rende ideale per gli spostamenti, offrendo la flessibilità di creare una rete wireless ovunque tu vada.

Con uno standard WLAN-AC a doppia banda, questo router garantisce connessioni veloci con una velocità massima di 433 Mbit/s sulla banda da 5 GHz e 300 Mbit/s sulla banda da 2,4 GHz. Questo lo rende perfetto per uno streaming video HD fluido su tutti i dispositivi connessi.

Il router TP-Link TL-WR902AC offre molteplici modalità di utilizzo, adattandosi alle diverse situazioni. Può essere utilizzato a casa, in una camera d’albergo o durante i tuoi viaggi. Inoltre, può essere alimentato in modo flessibile tramite un adattatore USB, un power bank o un notebook.

Con un interruttore per più modalità e la possibilità di utilizzare una connessione USB per lo scambio di dati o per collegare un modem 3G/4G compatibile, questo router si adatta alle tue esigenze di connettività in modo pratico e efficiente.

Non perdere l’occasione di acquistare il router wireless da viaggio TP-Link TL-WR902AC a un prezzo conveniente e assicurati una connessione affidabile ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.