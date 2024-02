Router ASUS RT-AX5400: sconto ESCLUSIVO del 20% su Amazon

In un’era in cui la connettività è essenziale per quasi ogni aspetto della nostra vita quotidiana, possedere un router affidabile e ad alte prestazioni è più importante che mai. E se sei alla ricerca di un aggiornamento che ti offra velocità, sicurezza e affidabilità senza compromessi, l’ASUS RT-AX5400 è qui per soddisfare tutte le tue esigenze di rete. Approfitta subito del 20% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 150,88 euro, anziché 189,00 euro.

Router ASUS RT-AX5400: le scorte a disposizione sono limitate

Questo potente router WiFi 6 offre prestazioni straordinarie con una velocità fino a 5.400 Mbps, garantendo una connettività veloce e affidabile per un numero crescente di dispositivi connessi. Grazie alla sua capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente, non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o interruzioni nella tua rete domestica, anche quando hai molte persone connesse contemporaneamente.

Una delle caratteristiche distintive di questo router è la sua potente aggregazione WAN, che offre velocità WAN fino a 2 Gbps. Questo significa che puoi goderti una connettività Internet ultraveloce, ideale per case intelligenti e piccole imprese che richiedono prestazioni di rete di alto livello.

Ma la potenza del ASUS RT-AX5400 non si ferma qui. Con la sicurezza di livello commerciale fornita da AiProtection Pro, sviluppato da Trend Micro, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che la tua rete domestica è protetta da minacce online. E quando non sei a casa, ASUS Instant Guard ti offre una VPN sicura condivisibile con un solo clic, garantendo la tua privacy e sicurezza ovunque tu vada.

Per le famiglie, il controllo parentale avanzato dell’ASUS RT-AX5400 è un vero salvavita. Con monitoraggio istantaneo, filtri di contenuto e impostazioni personalizzate per ogni dispositivo connesso, puoi proteggere i tuoi figli online senza alcun costo aggiuntivo. È il modo perfetto per assicurarti che i tuoi cari possano navigare in modo sicuro su Internet senza incontrare contenuti dannosi.

Inoltre, con la sua funzionalità AiMesh, puoi facilmente espandere la tua rete domestica aggiungendo altri router compatibili, garantendo un roaming senza soluzione di continuità in tutta la casa. È la soluzione ideale per grandi spazi o case a più piani, offrendoti una connettività affidabile ovunque tu vada.

In conclusione, se stai cercando un router di altissima qualità che offra prestazioni eccezionali, sicurezza avanzata e funzionalità innovative, l’ASUS RT-AX5400 è la scelta ideale per te. E con il suo attuale sconto del 20% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo al prezzo ridicolo di soli 150,88 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.