Router Archer AX55 in super offerta: Wi-Fi 6 e grandi prestazioni ad un ottimo prezzo

Il router Wi-Fi 6 TP-Link Archer AX55 è attualmente disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 74,99€, rispetto al prezzo consigliato di 93€, con un importante sconto sul suo prezzo di listino. Questo router offre prestazioni avanzate e una connettività affidabile per soddisfare le esigenze di connessione di una varietà di dispositivi domestici.

Dotato dello standard Wi-Fi 6 802.11ax, il TP-Link Archer AX55 offre una velocità combinata fino a 3000 Mbps, con 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2.4 GHz. Questo assicura uno streaming più fluido e download più veloci, offrendo una connessione stabile anche in scenari ad alta densità di traffico dati.

Grazie alla tecnologia MU-MIMO e OFDMA, il router gestisce simultaneamente più stream dati verso più dispositivi, aumentando la capacità della rete e migliorando le prestazioni in situazioni di traffico intenso.

Archer AX55 è dotato di 4 antenne esterne ad alto guadagno con tecnologia High-Power FEM e 4T4R per un segnale potente e stabile in tutta la casa. La tecnologia Beamforming concentra il segnale sui dispositivi connessi, migliorando l’efficienza della rete e garantendo una copertura ottimale.

Questo router offre anche una serie di funzionalità avanzate per la sicurezza della rete, inclusa la compatibilità con IPv4 e IPv6, crittografia WPA3 e il servizio TP-Link HomeShield per proteggere i dispositivi connessi da pericoli online.

L’Archer AX55 è dotato di una porta Gigabit WAN, 4 porte Gigabit LAN e una porta USB 3.0 per la condivisione semplice di media e file su dispositivi di rete.

L’installazione e la configurazione del router sono semplici e intuitive tramite interfaccia web o l’app Tether, disponibile per dispositivi Android e iOS, garantendo un’esperienza utente senza problemi. Con la compatibilità con Alexa, è possibile gestire il router tramite comandi vocali per un’esperienza ancora più conveniente. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistarlo subito con un forte risparmio!

