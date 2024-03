Router 5G in super offerta: internet fino a 3600Mbps in tutta la casa

La rete fissa ad alte prestazioni non arriva a casa tua? Nessuna paura: Amazon propone un ottimo router 5G ad un prezzo decisamente interessante. Questa avanzata soluzione funziona con una normale SIM 5G, che usa per creare una rete Wi-Fi veloce e potente in tutta la tua casa.

Insomma, usando la stessa tecnologia che porta internet sul tuo smartphone, potrai collegare ad internet laptop, Smart TV, console da gioco e tutti i device della tua casa.

Il Router WiFi ZTE HyperBox 5G MC888 rappresenta un’ottima scelta per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di connettività Internet ad alta velocità e affidabile, attualmente offerto a un prezzo speciale di 233,10€, rispetto al prezzo originale di 299€.

Basato sulla nuova generazione della piattaforma chip Qualcomm Snapdragon X62, il ZTE HyperBox 5G MC888 garantisce prestazioni di livello superiore, permettendo di sfruttare appieno le potenzialità della rete 5G. Ciò significa velocità di download e upload significativamente più elevate rispetto alle generazioni precedenti di connessione Internet, ottimizzando l’esperienza online per attività come lo streaming di contenuti in alta definizione, il gaming senza ritardi e il download rapido di file di grandi dimensioni.

Inoltre, con il supporto per il Wi-Fi 6, che offre velocità massime fino a 3600Mbps, il ZTE HyperBox 5G MC888 è progettato per massimizzare l’efficienza della trasmissione dei dati, riducendo il consumo energetico e migliorando la capacità di connessione in ambienti densamente popolati da dispositivi WiFi. Davvero niente male! Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!