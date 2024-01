Router 4G+ della TP-Link in super offerta: risparmi subito il 27%

Il router TP-Link Archer MR550 è una soluzione avanzata per connessioni Internet 4G+. Grazie al supporto della tecnologia Cat6, offre velocità di dati fino a 300 Mbps, garantendo un’esperienza di navigazione rapida e fluida. Normalmente proposto a 149,99€, oggi questo straordinario router 4G può essere tuo a meno di 110€!

La sua facilità d’uso è evidenziata dalla semplice connessione di una scheda SIM, senza la necessità di configurazioni complesse. Inoltre, la compatibilità con schede SIM in oltre 100 paesi è il risultato di approfonditi test sul campo, assicurando una connettività affidabile.

Il router supporta la tecnologia MU-MIMO, che consente flussi di dati simultanei, aumentando il throughput WiFi complessivo e migliorando l’efficienza della rete. La presenza di TP-Link OneMeshTM permette di collaborare con altri dispositivi OneMesh per creare una rete Mesh flessibile ed economica.

Con due antenne LTE rimovibili esterne, il router assicura un segnale potente ovunque tu sia. Le porte Gigabit complete forniscono connessioni cablate affidabili, ideali per dispositivi a uso intensivo di larghezza di banda come console di gioco e IPTV. Inoltre, la modalità router Wi-Fi offre un’opzione di backup attraverso una connessione Ethernet in caso di mancanza di connessione 4G.

La configurazione e la gestione del router sono semplificate grazie all’app Tether, offrendo un controllo intuitivo e pratico della tua rete. Con uno sconto del 27%, il TP-Link Archer MR550 diventa una scelta conveniente e performante per le tue esigenze di connettività.

