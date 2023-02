Roomba i1152, robot aspirapolvere 2-in-1 per casa sempre pulita (-24%)

Preparti a dire addio alla vecchia aspirapolvere rumorosa e inefficiente: questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di acquistare l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba i1152 al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, ad appena 349€ con uno sconto del 24%, l’elettrodomestico realizzato da iRobot è pronto fin da subito ad assicurarti pulizia profonda senza mai un passo falso.

Munito di spazzole puliscibordi e due spazzole centrali supplementari per raccogliere anche i peli dei tuoi animali domestici, il robot aspirapolvere pulisce ogni angolo di casa silenziosamente e in completa autonomia.

C’è una grande offerta su Amazon per il Roomba i1152 di iRobot: affare d’oro

Perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per una gestione completa senza muovere un dito, il robot aspirapolvere dispone della tecnologia Dirt Detect per focalizzare la funzione di pulizia nelle zone di casa più sporche.

Preparati a goderti la serenità di una casa sempre pulita e in ordine senza perdere più tempo a pulire i pavimenti: imposta tutto tramite l’applicazione mobile (è compatibile con iOS e Android) e lascia fare tutto all’ottimo Roomba i1152 di iRobot.

Con uno sconto immediato di ben 110€ questa è la migliore offerta Amazon degli ultimi mesi per quanto riguarda l’acquisto del robot aspirapolvere a marchio iRobot. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (condizione valida solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.