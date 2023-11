Roomba e6192 è il robot aspirapolvere DA AVERE, oggi a 249€ (-31%)

Quest’oggi Amazon ti tenta con una offerta spettacolare che vede come protagonista l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192, oggi incredibilmente in sconto del 31%. Spendendo la cifra shock di appena 249€, hai finalmente a portata di mano l’elettrodomestico per le pulizie che ti farà mettere da parte la tua vecchia aspirapolvere a filo.

iRobot Roomba e6192, nonostante il prezzo economico, è pronto fin da subito a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista: lo scarti, lo colleghi alla Wi-Fi di casa, lo imposti con l’app mobile (funziona perfettamente sia con iOS che con Android) e puoi goderti una casa sempre pulita e in ordine.

Solo su Amazon trovi il robot aspirapolvere iRobot Roomba e6192 a un prezzo così conveniente

Il robot aspirapolvere a marchio iRobot monta un ottimo motore aspirante che, in coppia a una spazzola ad alta intensità, raccoglie senza problemi lo sporco più ostinato e non teme nemmeno i peli dei tuoi animali domestici. Con la completa integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant, inoltre, puoi gestire e controllare le funzioni del robot direttamente con la tua voce, mentre i sensori di ultima generazione lo guidano con precisione in ogni angolo della casa scansando mobili ed eventuali ostacoli.

Cosa stai aspettando? Acquista immediatamente su Amazon l’ottimo robot aspirapolvere a marchio iRobot per riceverlo domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

