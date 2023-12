Roomba Combo in super offerta a 218€ con la promo Unieuro Specials

Il robot Roomba Combo è tra i protagonisti della nuova promozione Unieuro Specials, che regala il 22% di extra sconto direttamente in carrello sugli articoli di importo pari ad almeno 99 euro. Grazie all’ultima promo, è possibile acquistare il robot 2 in 1 di Roomba a 218 euro anziché 359,90 euro (prezzo di vendita consigliato al pubblico). Ecco il link all’offerta.

Roomba Combo lava e aspira in una sola passata, per una casa più pulita e in ordine. A questo prezzo, è difficile trovare di meglio sul mercato.

Roomba Combo in offerta a 218€ sul sito di Unieuro

Con il modello Combo di iRobot Roomba rimuovere lo sporco, la polvere e i detriti sia dai pavimenti che dai tappeti diventa più semplice, grazie all’utilizzo di una spazzola a V e della potenza di aspirazione di cui è dotato il robot. Rende più facile anche catturare i residui rimasti negli angoli e lungo i muri, per mezzo della spazzola puliscibordi inclusa nella confezione di vendita.

Compatibile con gli assistenti vocali Google e Alexa, offre un sistema di lavaggio con 3 modalità di regolazione del getto d’acqua, impiegando un panno in microfibra realizzato con una speciale trama increspata. A questo proposito, segnaliamo anche la presenza di una pompa elettronica, attraverso cui è in grado di monitorare il flusso d’acqua e mantenere uniforme il grado di umidirà del panno.

Il robot 2 in 1 Roomba Combo è in offerta a 218 euro sul sito unieuro.it, con la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal. Inoltre, puoi beneficiare delle spese di spedizione gratuite, con la consegna stimata entro la prima settimana del mese di gennaio.

