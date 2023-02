Roomba 971: robot aspirapolvere 3-in-1 bello e potente a prezzo REGALO

Sogni di avere casa sempre in ordine senza alzare un dito? Oggi puoi trasformare questo sogno in realtà grazie all’incredibile offerta di Amazon che ti permette di acquistare l’ottimo roboto aspirapolvere iRobot Roomba 971 a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare subito 200€ sul normale prezzo di listino, il robot ti costa appena 299€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Risparmia subito 200€ su Amazon per il robot aspirapolvere Roomba 971

Il Roomba 971 di iRobot è famoso in tutto il mondo per il suo validissimo sistema di pulizia 3-in-1: aspira qualsiasi tipologia di sporco e di detriti per lasciare il tuo pavimento sempre pulito anche negli angoli più complicati. Dotato di un sistema di navigazione con sensori di ultima generazione, il robot mappa con precisione la tua casa per seguire percorsi ottimizzati per assicurarti pulizia profonda già dalla prima passata.

Dotato del sistema di ricarica automatica, iRobot Roomba 971 è perfettamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per una gestione hands-free direttamente con la tua voce. Inoltre, le spazzole ad alta intensità e il potente motore aspirante non temono nemmeno i peli dei tuoi animali domestici.

Preparati a una casa sempre in ordine senza più spendere ore e ore del tuo tempo libero a pulire il pavimento: il robot aspirapolvere iRobot Roomba 971 è in super offerta su Amazon a un prezzo sensazionale. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.