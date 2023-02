Roomba 696: robot aspirapolvere POTENTE e SMART a prezzo regalo (-33%)

Dimenticati delle giornate spese a spazzare il pavimento di casa: acquista subito l’ottimo robot aspirapolvere Roomba 692 di iRobot fintanto che è in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. Infatti, con un incredibile sconto del 33%, l’elettrodomestico ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno sborsando appena 199€.

Compatto, silenzioso e super intelligente, il robot aspirapolvere di iRobot ha tutte le carte in regola per catturare la polvere dai pavimenti senza mai un passo falso.

Il robot aspirapolvere Roomba 692 di iRobot costa poco su Amazon: affare d’oro

Compatibile con Amazon Alexa e anche Google Assistant per la gestione completa tramite app e con i comandi vocali, il robot aspirapolvere monta una serie di spazzole ad alte prestazioni in grado di catturare lo sporco e anche i peli dei tuoi animali domestici.

Il sistema di pulizia in 3 fasi sfrutta una suite completa di sensori in grado di mappare con precisione tutti gli ambienti che compongono casa: in questo modo riesce anche a scansare eventuali ostacoli presenti nel suo tragitto. È davvero l’occasione più conveniente che ti possa capitare per mettere le mani sull’ottimo robot aspirapolvere di iRobot. Prendi al volo questa offerta di Amazon e goditi tutto il tempo libero che vuoi avendo la certezza che Roomba 692 catturerà con precisione fino all’ultima briciola di polvere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.