Roomba 692, robot aspirapolvere 3-in-1 a prezzo REGALO (-40% Amazon)

Non ne puoi più di buttare ore e ore del tuo weekend per pulire casa? Prendi al volo questa offerta di Amazon che ti dà la possibilità di acquistare il super robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, complice uno sconto del 40% con tanto di consegna rapida, solo oggi il robot aspirapolvere 3-in-1 è disponibile al prezzo shock di appena 179€.

Compatto, super silenzioso e intelligente, il robot aspirapolvere di iRobot ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e garantirti in ogni momento il massimo della pulizia senza che tu debba muovere un solo dito.

iRobot Roomba 692 è in offerta su Amazon per la prima volta con il 40% di sconto

Il robot aspirapolvere di iRobot, infatti, monta un singolare sistema di pulizia 3-in-1 che riconosce lo sporco, lo cattura e lo deposita automaticamente nel serbatoio interno (facilmente lavabile). Nonostante il prezzo evidentemente economico, il robot è in grado di catturare lo sporco da ogni tipologia di pavimento, dai tappeti e non ha nemmeno problemi con i peli degli animali domestici.

Perfettamente integrato nei sistemi smart home di Amazon e Google, Roomba 692 integra un gran numero di sensori ad alta sensibilità che mappano automaticamente l’ambiente circostante, evitano gli ostacoli lungo il cammino e guidano automaticamente il robot verso la base di ricarica in caso di scarsa autonomia.

Riprendi il controllo del tuo tempo libero con lo spettacolare robot aspirapolvere ad alte prestazioni di iRobot, solo oggi in offerta su Amazon con il 40% di sconto. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno ed è subito pronto a garantirti estrema pulizia sin dal primo utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.