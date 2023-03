Roma-Sassuolo: live match, telecronaca e formazioni

Guarda Roma-Sassuolo in streaming. La soluzione migliore e più economica è DAZN. Collegati al pre-partita e scopri tutte le ultime notizie direttamente da bordo campo. Il calcio d’inizio è programmato per domani, 12 marzo 2023, alle ore 18:00.

Attivando un abbonamento con DAZN non solo avrai accesso a tutte le partite di Serie A TIM 2022/23, ma anche a Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Si riaccende quindi lo stadio Olimpico dopo la gara di andata degli Ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. Questa volta però ospite sarà il Sassuolo. La telecronaca dell’incontro è stata affidata alla DAZN Squad. Vediamo le due possibili formazioni.

Roma (3-4-2-1)

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Wijnaldum

Matic

Spinazzola

Dybala

Pellegrini

Abraham

Sassuolo (4-3-3)

Consigli

Zortea

Erlic

Tressoldi

Rogerio

Frattesi

Maxime Lopez

Henrique

Laurientè

Pinamonti

Berardi

Roma-Sassuolo: cosa fare per uno streaming senza buffering

È possibile assicurarsi uno streaming senza buffering per vedere Roma-Sassuolo. Oggigiorno le connessioni sono sempre più ballerine, ma una soluzione utile a fornire stabilità al flusso dati, indipendentemente dall’operatore telefonico, c’è e si chiama NordVPN. Acquistala ora al 63% di sconto!

Attivando questa VPN sui tuoi dispositivi ti assicuri un canale prioritario grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. In questo modo ottieni uno streaming senza disconnessioni e molto più veloce per una qualità migliorata, anche in 4K.

E se ti trovi all’estero non ti preoccupare, potrai comunque vedere Roma-Sassuolo. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

