Roku fa pace con Google: YouTube torna sulla piattaforma

Roku e Google siglano un accordo per portare YouTube sulla piattaforma. Le ultime informazioni pubblicate in rete mettono finalmente un punto a una furiosa lite tra Roku e Google, una disputa che aveva messo in crisi gli utenti della piattaforma circa l’impossibilità di continuare a utilizzare le app di YouTube e YouTube TV. I due colossi si erano scontrati circa un’estensione del contratto relativo alla disponibilità delle sopracitate app sulla piattaforma di streaming, secondo Roku per colpa di richieste troppo onerose da parte di Google anche per quanto riguarda l’accesso ai dati degli utenti ritenuti dall'azienda “al di fuori delle pratiche standard del settore“.

Roku firma un accordo con Google e porta YouTube sulla piattaforma

“Questo accordo rappresenta uno sviluppo positivo per i nostri clienti, rendendo sia YouTube che YouTube TV disponibili per tutti gli utenti sulla piattaforma Roku“, ha dichiarato Dallas Lawrece, un portavoce di Roku, a The Verge; Google, dal canto suo, ha confermato alla testata che entrambe le app torneranno a essere disponibili su Roku. Nel caso in cui le aziende non si fossero messe d’accordo, il colosso di Mountain View avrebbe completamente rimosso l’applicazione di YouTube dalla piattaforma.

Invece, per la gioia di chi possiede uno dei vari lettori multimediali a marchio Roku, le due aziende hanno sottoscritto un accordo pluriennale per YouTube e YouTube TV.