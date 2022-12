Roidmi F8 Storm Pro: aspirapolvere POTENTISSIMO al 40% su Amazon

Ti segnalo questa super offerta che trovi adesso su Amazon per portarti a casa un aspirapolvere senza fili veramente potente e versatile. Se fai presto lo puoi avere in sconto del 40%. Metti subito nel tuo carrello Roidmi F8 Storm Pro a soli 199 euro, invece che 329 euro.

Grazie a questo forte ribasso avrai un risparmio di ben 130 euro, in più questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo aspirapolvere è molto versatile, in quanto potrai staccare la parte principale in modo che diventi un’aspira briciole. Quindi lo puoi usare sul divano o sui sedili della macchina. È potentissimo e ha una batteria enorme.

Roidmi F8 Storm Pro: super aspirapolvere a pochissimo

Roidmi F8 Storm Pro è dotato di un motore da 435 W in grado di girare 110.000 giri/min. Questo ti permetterà di aspirare praticamente qualsiasi cosa, anche piccoli detriti, in pochissimo tempo e senza dover passare e ripassare. Inoltre ha una mega batteria che ti permetterà di aspirare in modalità standard per un’ora, per 40 minuti a modalità sostenuta e per 10 minuti con la modalità turbo.

Inclusi nella confezione troverai una spazzola elettrica, una prolunga il metallo, una spazzola per materassi, un filtro e una bocchetta per le fessure. In questo modo avrai una completa versatilità. Potrai aspirare in qualsiasi punto della tua stanza. Riesce a infilarsi sotto gli armadio e sotto il letto con semplicità, riuscendo ad aspirare in ogni angolo. Per ricaricarsi è dotato di un piccolo caricatore magnetico che ingombra poco e ricarica velocemente.

Non perdere questa fantastica occasione che difficilmente potrà ricapitare. A questo prezzo non c’è davvero da guardarsi in giro. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Roidmi F8 Storm Pro a soli 199 euro, invece che 329 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.