Rocket League Sideswipe: scaricatelo ADESSO su iOS e Android

Rocket League “Sideswipe” è ora disponibile su Android e iOS in tutto il mondo; scaricatelo subito e date il “via” alle gare più sfrenate che vi siano.

Dopo aver lanciato un beta test nelle ultime settimane, Epic Games e Psyonix stanno ora lanciando la versione mobile di Rocket League Sideswipe, sui terminali Android e iOS in tutto il mondo.

Rocket League Sideswipe. Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl

Annunciato poche ore fa su Twitter, Rocket League Sideswipe è un gioco che si basa sulla solita formula del calcio automobilistico. Il gioco a scorrimento laterale vede i giocatori in partite 1v1 e 2v2 che durano circa 2 minuti ciascuna. Il sistema utilizza controlli touchscreen con vari meccanismi che gli utenti possono padroneggiare per ottenere un vantaggio sui concorrenti.

Rocket League Sideswipe è gratuito sia su Android che su iOS, con acquisti in-app per cosmetici e Rocket Pass. Le partite possono essere giocate nei tipici “soccar” e nei vari “Hoops” ispirati al basket. Ci sono partite competitive e partite libere e il gioco supporta anche le sfide offline. Dal comunicato si legge:

Dai creatori di Rocket League, il calcio automobilistico è stato reinventato per i dispositivi mobili! Entra in gioco con gli intuitivi controlli touch. È semplice come mettere la palla nella rete del tuo avversario, ma attenzione! Anche il tuo avversario proverà a segnare . Usa il tuo boost per andare più veloce, o usalo per alzarti da terra e in aria per eseguire alcune manovre siiiick in aria lasciando il tuo avversario in soggezione.