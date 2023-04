Rocco Schiavone 5: come guardare al meglio la nuova stagione in streaming

Rocco Schiavone è pronta a tornare con la quinta stagione, composta da tre puntate più un episodio extra, con messa in onda su Rai 2 a partire da oggi 5 aprile 2023.

La serie, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, racconta le avventure del vicequestore romano trasferito ad Aosta, interpretato da Marco Giallini. Se vuoi guardare le puntate in diretta streaming o recuperarle in un secondo momento, anche all’estero, ti spieghiamo subito come fare.

Rocco Schiavone 5 in streaming: anche dall’estero

La soluzione più semplice e gratuita è quella di utilizzare RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, dove potrai trovare tutti gli episodi di Rocco Schiavone 5 e delle stagioni precedenti. Per accedere a Rai Play basta che ti registri con una mail o un account social e scegli il programma che vuoi vedere. Puoi usare RaiPlay sia dal sito web che dall’app per smartphone, tablet e smart tv.

Tuttavia, se ti trovi all’estero o vuoi migliorare la qualità della tua connessione, ti consigliamo di usare anche NordVPN, un servizio che ti permette di navigare in modo sicuro, veloce e anonimo.

NordVPN crea una rete privata virtuale (VPN) che cripta i tuoi dati e ti fa apparire come se fossi in Italia, anche se sei in un altro paese. In questo modo puoi accedere a Rai Play senza problemi e goderti Rocco Schiavone 5 in streaming con una connessione più stabile e veloce.

NordVPN è facile da usare e ha un’offerta speciale riservata a te: se ti abboni per due anni, avrai uno sconto del 63% e tre mesi gratis. Inoltre, puoi usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni se non sei soddisfatto. Un’occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.