Robot Xiaomi con OCCHI propri: lava e aspira in una passata

Quando cerchi un robot aspirapolvere ne leggi di tutti i colori. Molte volte scopri che i modelli ti promettono pulizie straordinarie ma guardando le recensioni, ti accorgi che in giro c’è tanto fumo e poco arrosto. Fatti consigliare bene e scopri il potenziale di Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, un prodotto che non scherza affatto.

Completo di tutto, riesce sia a lavare che aspirare i tuoi pavimenti in una passata sola senza lasciare dietro di sé il minimo sporco. Ora che è in promozione su Amazon è da non perdere, il 15% ti permette di risparmiate e portarlo a casa con soli 256€. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Robot Xiaomi: con lui in casa non scendi a compromessi

Certo, è un investimento ma una volta che lo hai non ne fai più a meno. Un vero e proprio aiutante sotto tutti i punti di vista, questo robot della Xiaomi è uno dei migliori sul mercato.

Grazie alla quantità di tecnologie integrate al suo interno riesce a muoversi anche negli appartamenti più bizzarri (in termini di piantina) senza difficoltà. Merito dei laser con cui riconosce ostacoli e mobili fin da subito. Infatti, nonostante abbia integrati sistemi anticollisione e caduta, è difficile che ne debba far uso.

Lo gestisci mediante l‘applicazione sul tuo smartphone dove trovi anche la mappatura della tua casa. Grazie a questa puoi scegliere che tipo di pulizia avviare, quali zone coprire o impostare finanche delle zone escluse.

Che altro dirti se non che persino la batteria ti stupisce? Dopotutto con 2600mAh non potrebbe essere altrimenti.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S a soli 256€ con il ribasso in corso.

