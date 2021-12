Robot videocamera che gira per casa: MAI VISTO, offertona

Un robot videocamera come Enabot Ebo SE non l'hai mai visto sicuramente. Come me, sei abituato alle camere di sorveglianza fisse, fissate al muro oppure su un mobile. Ecco, questo gioiellino gira per casa invece e – quando ha finito di sorvegliare – torna alla sua base in autonomia e si ricarica.

Un gadget spettacolare e super utile, ora in sconto top su Amazon: lo porti a casa a 82€ circa appena invece di 119€. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Robot videocamera pazzesco in gran sconto su Amazon

Un simpatico robottino sotto il profilo estetico. I suoi occhi sono un display in grado di fare delle espressioni, ma anche di inviarti notifiche all'occasione. Sotto ci sono due ruote motorizzate, proprio quelle che gli permettono – insieme ai sensori anticollisione – di avventurarsi per casa, controllandola quando non ci sei.

La configurazione è semplice e intuitiva, avviene attraverso l'applicazione per smartphone, che poi sfrutterai per controllare il dispositivo ogni volta che ne hai necessità. Il sensore FHD si occupa di “vedere” cosa succede, mostrandoti in tempo reale le immagini, direttamente sul tuo device. Non manca l'audio bidirezionale: ascolti cosa succede intorno al robottino, ma puoi anche interagire, inviando dei messaggi vocali, che saranno riprodotti attraverso uno speaker integrato. Dotato di visione notturna (tramite tecnologia infrarossi) e rilevamento dei movimenti, a renderlo speciale è la possibilità di lasciarlo camminare per casa in autonomia.

Puoi anche pilotarne i movimenti tramite app. In questo modo, se è necessario raggiungere un punto dell'abitazione, potrai farlo senza alcun problema. Quando è scarico, o non è a lavoro, questo gioiellino torna in carica da solo sulla sua base, in modo simile a come farebbe un robot aspirapolvere.

Insomma, Enabot Ebo SE è un robot videocamera unico. Un prodotto spettacolare, che a questo prezzo è irresistibile. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 82€ circa invece di 119€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.