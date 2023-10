Robot lavapavimenti con svuotamento automatico in offerta: PREZZO SUPERBO

Il Dreame L10 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia progettato per semplificare e migliorare la pulizia dei pavimenti in modo automatizzato. Grazie alle sue funzionalità avanzate, offre un’esperienza di pulizia completa e conveniente. Oggi Amazon lo propone ad un prezzo imperdibile: appena 599€, con uno sconto di oltre 100€. Per un robot con caratteristiche così avanzate, è davvero difficile (se non impossibile) trovare un prezzo migliore.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è il sistema di svuotamento automatico DualBoost 2.0. Questo innovativo sistema permette di svuotare il contenitore della polvere del robot in modo automatico, evitando intasamenti e assicurando che il robot sia sempre pronto per la pulizia. Insomma, la fatica si riduce davvero al minimo: pensa a tutto il robot!

Il panno utilizzato per la pulizia viene automaticamente lavato e asciugato, garantendo che sia sempre pronto per l’uso successivo. Il Dreame L10 Ultra è in grado di pulire fino a 60 giorni in modo autonomo, consentendovi di tornare a casa con i pavimenti puliti senza dovervi preoccupare delle pulizie quotidiane.

La potente aspirazione da 5300Pa assicura una pulizia approfondita, sollevando anche i tappeti per garantire una pulizia completa. La navigazione avanzata utilizza la tecnologia LiDAR e un algoritmo SLAM per creare una mappa 3D della vostra casa. Questa mappa può essere modificata per adattarsi alle vostre esigenze e consentire al robot di pianificare percorsi di pulizia efficienti, garantendo una copertura completa e dettagliata della vostra casa.

Il Dreame L10 Ultra rappresenta un’opzione all’avanguardia per chi cerca un modo automatizzato ed efficiente per mantenere i pavimenti puliti. L’offerta attuale su Amazon, con uno sconto del 14% al prezzo di 599,99€, offre un’opportunità ottima per portare questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità nella vostra casa.

