Robot lava e aspira Dreame L10s Ultra: offerta PAZZESCA (-22%)

Credi sia arrivato il momento di acquistare un aspirapolvere smart per sostituire elettrodomestici pesanti ed ingombranti che solitamente utilizzi per pulire i pavimenti di casa tua? Approfitta subito delle offerte super del Black Friday e acquista l’imperdibile robot lava e aspira Dreame L10s Ultra in sconto pazzesco al prezzo di soli 699,99 euro invece di 899 euro grazie allo sconto bomba del 22%.

Ovviamente, questa offerta pazzesca è riservata ai clienti Amazon Prime e, per questo motivo, se ancora non lo hai fatto ti conviene attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento. Così facendo, potrai godere di altri importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo, oltre a poter scegliere di acquistare subito questo potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e di pagarlo in comode rate a tasso zero al check out con Cofidis.

Questo fantastico elettrodomestico è completamente automatizzato e sarà in grado di pulire i pavimenti e si pulisce anche da solo. Si tratta di un modello all’avanguardia che integra lo svuotamento automatico della polvere, la pulizia e asciugatura automatica del mocio e moltissime funzioni smart.

Completo di una batteria da 5200mAh, questo robot sarà in grado di eliminare lo sporco con una potente aspirazione da 5.300Pa e, in base alla tipologia di superficie, sarà in grado di regolare la potenza di aspirazione. Provvisto anche della Tecnologia avanzata con rilevamento automatico dei tappeti quando il mocio è in funzione, grazie a questo dispositivo non dovrai preoccuparti di nulla.

Completo di un serbatoio d’acqua da 2.5 litri potrai lavare parquet, piastrelle, pvc vinilico e altre superfici coprendo fino a 200 metri quadrati. Con navigazione con Intelligenza Artificiale personalizzabile con App e comandi vocali, questo prodotto è assolutamente da non perdere. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo imperdibile robot lava e aspira Dreame L10s Ultra in sconto con il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.