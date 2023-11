Robot lava e aspira Dreame L10 Prime: OCCASIONE Black Friday!

Credi sia arrivato il momento di acquistare un aspirapolvere smart per sostituire la tua aspirapolvere pesante ed ingombrante e anche poco efficiente? Non perdere questa occasione che puoi sfruttare grazie alle ultime ore delle offerte Black Friday e acquista l’imperdibile robot lava e aspira Dreame L10 Prime in sconto pazzesco del 25% al prezzo di soli 449,99 euro.

Così facendo, potrai godere di altri importanti vantaggi come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo, oltre a poter scegliere di acquistare subito questo potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e di pagarlo in comode rate al check out con Cofidis.

Questo fantastico elettrodomestico di ultima generazione, è completamente automatizzato e sarà in grado di pulire automaticamente i mop dopo ogni sessione di pulizia e la funzione della asciugatura ad aria previene anche la formazione di muffa o batteri per un’igiene totale. Grazie al sollevamento del mop da 7 mm, non dovrai più preoccuparti che i tappeti si bagnino.

Il sistema a doppia centrifuga sarà in grado di riprodurre la rotazione a pressione delle mani, quindi sarà facilissimo eliminare anche macchie di salse o bevande zuccherata dal pavimento della tua cucina. La potenza di 4.000Pa andrà ad assicurarti una raccolta facile e potente di detriti, sporcizia e capelli, regolando automaticamente la forza di aspirazione per ogni tipo di superficie.

Con tecnologia LDS per pianificare in modo intelligente il percorso, acquista subito questo robot lava e aspira Dreame L10 Prime in sconto SUPER grazie alle offerte Black Friday di Amazon. Non perdere altro tempo!

