Robot da cucina smart a 149€: 10 volte più economico del Bimby (-50%)

Finalmente, il robot da cucina smart – con tanto di applicazione per smartphone e connessione WiFi – a un prezzo che più democratico non potrebbe essere. Cucina, pesa ed ha 10 programmi speciali. Con il codice scovato su Amazon, risparmi il 50% e lo prendi a 149€ invece di 299€: costa praticamente un decimo del celeberrimo Bimby.

Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “OQR9R4VW”. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto che, a questo prezzo, è un concentrato di tecnologia per la cucina, da prendere al volo. Per questo sono abbastanza certa che le scorte dureranno pochissimo. Chiunque ha desiderato per un sacco di tempo un prodotto come il celeberrimo aiuto domestico in vendita da anni, adesso può averne uno con caratteristiche molto simile, ma spendendo un decimo.

Questo gioiellino, è un dispositivo tutto in uno, in grado di cucinare eseguendo 10 programmi. Dalla cottura al vapore alla pasta, passando per carne, pesce, dolci e risotti. Integra naturalmente anche una bilancia e – dopo la connessione allo smartphone tramite WiFi – ti consentirà di gestire tutto tramite l'applicazione per smartphone, ma solo se lo desideri. Infatti, c'è naturalmente anche un display e una serie di tasti rapidi.

Super accessoriato, e completo di qualsiasi cosa possa servirti per realizzare le tue pietanze, il robot smart da cucina è quello sfizio utile che tutti vorremmo toglierci, ma che – a prezzo molto più alto – purtroppo non rientra mai nel budget.

Ecco perché non ho esitato nemmeno un attimo a segnalarti questa occasione assurda scoperta su Amazon. Con il 50% di sconto, puoi portare a casa questo concertato di tecnologia a 149€ circa appena ed è un vero e proprio affare.

Per approfittarne, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “OQR9R4VW”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitate per la natura dell'offerta.