Robot da cucina Mambo Abana in offerta: uno chef sempre al tuo servizio

Il robot da cucina multifunzione Mambo 11090 Abana, con un prezzo scontato del 15% a 212,90€, offre una soluzione versatile e innovativa per la cucina di ogni giorno. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata, design compatto e un’ampia gamma di funzioni per semplificare la preparazione dei tuoi cibi preferiti.

Dotato di 37 funzioni diverse, il Mambo Abana permette di realizzare una vasta gamma di ricette, dalla cottura in umido all’impasto, fino alla preparazione di smoothie e molto altro. La sua grande capacità di 3,3 litri assicura che sia adatto sia per le esigenze quotidiane che per le occasioni speciali, senza ingombrare lo spazio della tua cucina grazie al suo design più compatto.

Il robot da cucina si collega all’app ufficiale di Mambo, con cui potrai selezionare, programmare e seguire la preparazione delle ricette.

Il sistema OneClick rende il cambio degli accessori estremamente semplice e veloce, eliminando la necessità di estrarre la caraffa per sostituire gli utensili. La funzione di autopulizia aggiunge ulteriore comodità, permettendo alla caraffa di lavarsi da sola in pochi secondi, facilitando la manutenzione del dispositivo.

La dotazione include una caraffa in acciaio inox di alta qualità e una caraffa Habana con rivestimento ceramico ad alta antiaderenza, perfetta per lavorazioni delicate come risotti, cioccolatini e crema pasticcera. La capacità di lavorare fino a cinque preparazioni contemporaneamente, utilizzando la brocca, il cestello e il piroscafo a due livelli, massimizza l’efficienza in cucina, permettendo di preparare menù completi in meno tempo.

Insomma, come avrai ormai capito, stiamo parlando di un prodotto di qualità eccellente con una miriade di funzionalità avanzate pensate per semplificare la preparazione delle ricette. Non farti assolutamente scappare questa offerta di Amazon e acquista il Mambo Abana a solamente 212,90€!