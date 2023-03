Robot da cucina con 30 funzioni: sconto SHOCK su Amazon(-47%)

Ti piace cucinare ma avresti comunque bisogno di un valido aiuto per preparare i tuoi piatti in maniera più veloce? Allora non puoi assolutamente perderti l’offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora questo fantastico robot da cucina con 30 funzioni può essere tuo al prezzo incredibile di soli € 115,27. Ebbene si, solo approfittando subito dell’offerta potrai acquistare questo prodotto scontato del 47%.

A quasi metà prezzo avrai il robot da cucina che sarà in grado di proporti sino a 30 funzioni differenti. Potrai tagliare a pezzi, sminuzzare, centrifugare, tritare, soffriggere, macinare, polverizzare qualsiasi cosa. Potrai preparare la panna montata, utilizzare la funzione yogurt, riscaldare pietanze, cucinare a vapore o impastare. Insomma, con un solo prodotto avrai la possibilità di portare a tavola un numero infinito di ricette.

Avrai a tua disposizione diverse modalità di cottura, tra cui a bagno maria e cottura lenta. Una delle funzioni del robot da cucina è la velocità zero grazie alla quale potrai cucinare e soffriggere e utilizzare il robot come se fosse una pentola o padella. Utilizzando invece il cucchiaio MamboMix potrai mescolare lentamente stufati, risotti e creme e avere degli impasti perfetti.

La bilancia di grande precisione incorporata ti permetterà di pesare gli alimenti che inserirai nell’apposito contenitore. Potrai lavare la caraffa da 3,3 litri in acciaio inossidabile, estremamente resistente e di ottima qualità, in lavastoviglie. Questo fantastico robot da cucina ti permetterà di cucinare in maniera simultanea sino a 4 pietanze differenti, così da risparmiare tempo prezioso e senza doverti stancare troppo.

Incluso nel prezzo avrai anche il ricettario completo sul quale potrai consultare e sperimentare centinaia di nuove ricette. Dunque un prodotto unico che oggi può essere tuo quasi a metà prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare il robot da cucina con 30 funzioni a soli € 115,27. Affrettati, lo sconto del 47% termina a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.