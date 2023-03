Robot aspirapolvere ultra sottile e potente con SCONTO SHOCK dell'82%

Stanca della tua vecchia aspirapolvere rumorosa e ingombrante? Allora non puoi perderti questa offerta assolutamente pazzesca che ti propone oggi Amazon: ad un prezzo quasi regalato, grazie allo sconto folle dell’82%, potrai portarti a casa questo robot aspirapolvere ultra sottile e super potente a soli € 109,99. Ebbene si, risparmiando quasi € 500 avrai questo prodotto incredibile che ti darà una mano nelle pulizie di casa.

Il Robot aspirapolvere E6 sarà in grado di aspirare la polvere con una potenza di 2000 Pa, così da avere una pulizia profonda su tutti i pavimenti di casa tua. Grazie al design ultrapiatto, con un’altezza di soli 6,9 cm, il robot potrà arrivare senza alcun problema anche sotto i mobili più bassi e negli angoli più difficili da raggiungere.

Potrai usufruire di 4 modalità di pulizia, tra cui “Pulizia automatica”, “Pulizia casuale”, “Pulizia lungo le pareti” e “Pulizia a punti”: potrai scegliere la modalità che preferisci e cambiarla utilizzando l’apposito telecomando. Quando l’aspirapolvere sarà in procinto di scaricarsi e arriverà ad un’autonomia del 20%, si recherà in maniera automatica verso la stazione di ricarica.

La batteria di alta qualità da 2600 mAh ti garantirà, una volta carica, un’autonomia di 120 minuti. La polvere verrà raccolta in un recipiente molto capiente di 0,6 litri. Questo eccezionale robot è provvisto di diversi accessori che ottimizzeranno la pulizia dei pavimenti: 4 spazzole laterali e 1 spazzola centrale.

Questo apparecchio sarà adatto per pulire qualsiasi tipo di pavimento: parquet, piastrelle, tappeti e può superare ostacoli sino a 1,5 cm di altezza. Provvisto di una tecnologia innovativa, questo prodotto sarà in grado di evitare cadute giù per le scale e collisioni.

Dunque, un robot aspirapolvere che può fare la differenza, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito robot aspirapolvere ultra sottile e super potente approfittando dello sconto pazzesco dell’82%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.