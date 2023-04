Robot aspirapolvere "ultra sottile" con Alexa in offerta su Amazon

Il robot aspirapolvere OKP K3 è in offerta su Amazon a soli 103.99€, grazie ad un buono da 50€. Questo robot aspirapolve compatto supporta 4 modalità di pulizia, tra cui “pulizia automatica”, “pulizia casuale”, “pulizia lungo la parete “e “pulizia manuale”. Puoi passare liberamente tra le diverse modalità e livelli di potenza del robot aspirapolvere tramite l’app.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi può essere tuo a poco più di 100€. Un prezzo decisamente interessante, considerate le caratteristiche di questo ottimo robot aspirapolvere ultra sottile. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito, lo riceverai a casa entro giovedì 20 aprile.

Con un corpo sottile (spessore di appena 7cm), il robot aspirapolvere OKP K3 può raggiungere con agilità le aree più proibitive della casa, pulendo anche sotto i letti, i divani e gli altri mobili – per una pulizia approfondita e un’alta copertura.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti ha un’autonomia massima du 120 minuti e dopo che il robot finisce il suo lavoro, torna automaticamente in posizione di carica, preparandosi in autonomia per la prossima pulizia.

Il robot aspirapolvere ha un sensore anticollisione intelligente 6D integrato e un sensore di rilevamento dello sporco intelligente che può rilevare ed evitare meglio gli ostacoli a terra durante il processo di pulizia, impedendo efficacemente che l’aspirapolvere robot intelligente rimanga bloccato, intrappolato o cada da un’altezza. È possibile utilizzare l’app “OKP” per creare programmi di pulizia e regolare il programma di pulizia in qualsiasi momento. La aspirapolvere automatica è anche compatibile con Alexa e Google. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.