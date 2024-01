Robot aspirapolvere Tapo RV30 Plus in offerta: risparmi 130€

Il TP-link Tapo RV30 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente e intelligente, ideale per mantenere la tua casa pulita senza sforzo. Grazie alla sua aspirazione potente fino a 4200Pa, riesce a rimuovere detriti e polvere da tappeti e spazi vuoti, garantendo una pulizia profonda e completa. Attualmente lo puoi avere a soli 369,99€, anche grazie ad un coupon dal valore di 30€ (per riscattarlo dovrai spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto).

E’ dotato di un sistema di svuotamento automatico con un sacchetto per la polvere di 4 litri, che consente al robot di svuotare autonomamente la pattumiera dopo ogni pulizia, mantenendo le tue mani libere per un massimo di 70 giorni.

Dotato di tecnologia LiDAR e Gyro Dual Navi System, il robot mappa accuratamente la tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e ripetute pulizie, e funzionando in modo efficiente anche al buio.

Questo robot offre anche la versatilità di funzionare come aspirapolvere e mop, grazie al mop elettronico a 3 livelli che affronta i pasticci appiccicosi e il grasso da cucina per una pulizia accurata.

Puoi personalizzare la pulizia in base alle tue esigenze, unendo e separando le aree, impostando programmi di pulizia e personalizzando le modalità per ogni stanza.

La batteria da 5000mAh offre fino a 5 ore di pulizia continua, assicurando un’aspirazione duratura senza dissolvenza. Inoltre, il robot ritorna automaticamente al dock di ricarica quando la batteria si sta scaricando, riprendendo esattamente da dove era stato interrotto.

Con un prezzo scontato a 369,99€ anziché 499,99€ grazie a un coupon sconto da 30€, il TP-link Tapo RV30 Plus è una soluzione conveniente e efficiente per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.