Robot aspirapolvere sotto i 200€ da regalare a Natale

Se a Natale vuoi regalare un robot aspirapolvere ma non vuoi spendere troppi soldi allora lasciati guidare da questa nostra selezione personalizzata. Troverai una lista ben 4 ottimi modelli da acquistare su Amazon a prezzi super vantaggiosi. Oltre a essere in forte ribasso, tutti prevedono la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Robot aspirapolvere: il meglio spendendo poco

Grazie allo sconto del 38% Lefant M213s rappresenta una delle migliori opportunità. Si tratta di un robot che aspira e lava contemporaneamente con un grande cestino da 500 ml. È dotato di due spazzole laterali in grado di raccogliere facilmente la sporcizia e una batteria che dura più di 2 ore. Mettilo nel tuo carrello a soli 159,99 euro, invece che 259,99 euro.

Il secondo modello che ti segnaliamo è Rowenta X-Plorer Serie 45. È dotato di sensori infrarossi che gli permettono di spostarsi all’interno delle stanze evitando gli ostacoli. Aspira in modo potente anche su tappeti e moquette e potrai scegliere fra 3 modalità di pulizia. Lo puoi avere a soli 165,01 euro, anziché 214,99 euro.

Arriviamo quindi all’ottimo iRobot Roomba 692. È in grado di aspirare ogni angolo di casa tua in modo preciso, grazie alla navigazione avanzata di cui è dotato. È compatibile con Alexa e Google Assistant e, grazie all’app dedicata, potrai facilmente personalizzare il sistema di pulizia. Acquistalo su Amazon a soli 199,99 euro, invece che 219,99 euro.

L’ultimo della nostra selezione è Shark Ai Robot, con un incredibile sconto del 56%. Il suo design gli permette di arrivare ovunque, anche negli angoli più difficili e sotto gli armadi. È dotato di una tecnologia laser che crea una mappa di ogni stanza evitando gli ostacoli. Grazie all’app potrai programmare la pulizia di casa e creare zone vietate. È tuo a soli 199,99 euro, anziché 449,99 euro.

Ora non ti resta che completare il tuo acquisto in modo che arrivi prima di Natale. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale. Ovviamente dovrai essere rapido perché questi sconti non potranno durare in eterno e il tempo stringe.

