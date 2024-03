Robot aspirapolvere Roomba in offerta: casa pulita senza sforzo

L’offerta per l’iRobot Roomba i3152 a 299,89€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo più basso recente di 373,68€, è un’ottima occasione per migliorare l’efficienza delle pulizie domestiche grazie alla tecnologia avanzata di robotica. Con oltre tre decenni di esperienza nel settore e più di 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo, iRobot si conferma come leader nell’innovazione per la pulizia della casa.

Il Roomba i3152 è dotato di una tecnologia di navigazione intelligente e lineare che, insieme ai sensori di riconoscimento, permette al robot di mappare l’ambiente domestico con precisione, assicurando una pulizia metodica ed efficiente. La capacità del dispositivo di ricaricarsi autonomamente e di riprendere le operazioni di pulizia dal punto in cui si era interrotto è particolarmente utile per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la presenza di doppie spazzole in gomma multisuperficie, progettate per adattarsi a diversi tipi di pavimenti e per raccogliere efficacemente sia la polvere fine che i detriti più grossi.

L’aspirazione del Roomba i3152, dieci volte più potente rispetto ai modelli della Serie 600, è in grado di eliminare residui e peli di animali domestici con facilità, garantendo risultati di pulizia superiori.

La tecnologia a Sensori reattivi del Roomba i3152 impedisce al robot di incastrarsi, mentre i sensori Dirt Detect identificano le zone del pavimento più sporche, concentrandovi l’azione di pulizia per assicurare una casa impeccabile. Il dispositivo impara dalle abitudini degli utenti e suggerisce programmi di pulizia personalizzati, ottimizzando le operazioni durante periodi di particolare necessità, come la stagione delle allergie o i periodi di muta degli animali domestici.

l’integrazione con iRobot OS permette al Roomba i3152 di memorizzare le routine quotidiane e di pulire in modo proattivo in base allo stile di vita dell’utente, offrendo una soluzione di pulizia che si adatta perfettamente alle esigenze di ciascuno. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito con un forte risparmio!