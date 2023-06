Robot aspirapolvere Roomba e5 SCONTATISSIMO su Monclick

Roomba e5 è un potente robot aspirapolvere che si adatta a tutte le superfici della casa, con un’autonomia superiore alla media. Il fiore all’occhiello è il sistema di sensori Dirt Detect, grazie al quale è possibile ottenere una pulizia ancora più approfondita nelle aree in cui si concentra maggiormente lo sporco. Te ne parliamo oggi perché grazie all’ ultima offerta di Monclick lo puoi acquistare a soli 247,99 euro, in sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato, pari a 429,99 euro. E in più la consegna è offerta dal noto e-commerce italiano.

Robot aspirapolvere Roomba e5 in sconto del 42% su Monclick

Non solo un sistema di sensori avanzato per una pulizia dello sporco più efficace, il Roomba e5 compie un passo in avanti anche dal punto di vista smart. Puoi infatti manovrarlo/programmarlo a tuo piacimento usando l’app iRobot Home, disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e iOS. Tornando alla potenza, il nuovo robot aspirapolvere di Roomba si pone 5 spanne sopra rispetto ai robot della serie 600 che montavano i sistemi AeroVac). Tutto merito del nuovo sistema a 3 fasi AeroForce, che fa compiere al dispositivo un importante passo in avanti.

A completare il tutto un’autonomia che a questa fascia di prezzo è difficile trovare: 90 minuti, un tempo più che sufficiente per ripulire a fondo un appartamento di 70-80-90 mq. Senza dimenticare infine la comodità del cassetto raccogli polvere, che puoi sciacquarlo senza problemi per rimuovere l’eventuale sporco rimasto all’interno.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Monclick per portare a casa il robot aspirapolvere Roomba e5 risparmiando qualcosa come 182 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.