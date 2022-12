Robot aspirapolvere a un prezzo MAI VISTO, 112€ su Amazon (-49%)

Prima che sia troppo tardi ti dico subito che questa è un’offerta lampo per cui per riuscire ad avvalerti di questo sconto pazzesco del 49% dovrai essere molto veloce. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Chuango a soli 112,20 euro, invece che 219,99 euro.

Con questo ribasso al limite della follia potrai risparmiare più di 107 euro e soprattutto portarti a casa un dispositivo eccezionale e utilissimo. Aspira ogni angolo della tua casa passando in ogni istanza grazie alla navigazione intelligente. Aspira in modo preciso e potente senza lasciare nulla sul pavimento, anche sui tappeti. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Robot aspirapolvere Chuango: controllo app e autonomia enorme

Grazie alla sua potente aspirazione da 2200pa riuscirà a raccogliere peli di animali, capelli, briciole e piccoli detriti in un attimo. Ha un design molto sottile di soli 7,3 cm di altezza, il che gli permette di passare sotto i mobili o i divani riuscendo ad arrivare in ogni angolo di casa tua per una pulizia completa.

È dotato di 4 modalità di pulizia tra cui potrai scegliere per adattarlo ogni volta alle tue esigenze e pulire esattamente come vuoi tu. Potrai anche controllarlo con l’app dal tuo smartphone anche mentre sei fuori casa per gestire la pulizia delle varie stanze. Imposta un timer e decidi quando deve mettersi in funzione il piccolo robot, che in modo silenzioso comincerà il suo lavoro. Ha un’autonomia di 150 minuti e ritorna in automatico alla base di ricarica.

Se non vuoi rischiare di perdere questa fantastica offerta dovrai essere veloce perché come ti dicevo all’inizio è un’offerta lampo per cui ha una scadenza. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Chuango a soli 112,20 euro, invece che 219,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.