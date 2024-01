Robot aspirapolvere potente in super offerta: il prezzo crolla del 46%

Il robot aspirapolvere Lefant N1 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 46%, offerto al prezzo promozionale di 149,99€ invece del prezzo consigliato di 279,99€. Approfitta di questa incredibile offerta per ottenere un dispositivo all’avanguardia che rende la pulizia di casa più efficiente e intelligente.

Il design innovativo del robot N1 incorpora la tecnologia Freemove insieme a 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete. Con 3 set di sensori di penetrazione nel terreno, il N1 è estremamente preciso ed intelligente. Evita cadute dalle scale, si muove agilmente e regola in modo intelligente il percorso per superare eventuali ostacoli.

A differenza dei tradizionali robot aspirapolvere con corpo segmentato, il N1 presenta un corpo integrato che elimina guasti e problemi di vita strutturale. È protetto da una copertura superiore in vetro bianco sfumato resistente ai graffi, garantendo durabilità e un aspetto elegante.

Con una potenza di aspirazione fino a 4500 Pa, il robot aspirapolvere N1 offre una pulizia potente che può essere regolata in 4 marce. La sua capacità di rimuovere il 99% di sporco, polvere e peli di animali domestici lo rende ideale per chi ha amici pelosi in casa.

In modalità silenziosa, il robot N1 può operare fino a 165 minuti su pavimenti in legno, mantenendo un rumore di pulizia di soli 55 dB. Questo garantisce una pulizia efficace senza disturbare la tua tranquillità. Con una porta di aspirazione senza grovigli, il N1 raccoglie efficacemente i peli senza formare grovigli. È adatto per l’uso su pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto, rendendolo perfetto per le famiglie con animali domestici.

Con l’acquisto del robot aspirapolvere Lefant N1, riceverai il robot stesso, il dock di ricarica, l’alimentatore, un secchio per la polvere da 560 ml, 2 filtri HEPA, 4 spazzole laterali, una spazzola per la pulizia della macchina e il manuale utente. Inoltre, godrai di 2 anni di garanzia di qualità e di un servizio clienti professionale disponibile 24 ore su 24. Non perdere l’opportunità di rendere la pulizia domestica più intelligente e conveniente con il robot aspirapolvere Lefant N1, oggi proposto ad un prezzo imperdibile!

