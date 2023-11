Robot aspirapolvere POTENTE con chat vocale a 120€ in MENO

Se sei stanca di dover spazzare i pavimenti di casa ogni momento approfitta di questa promozione di Amazon e acquista chi lo fa al posto tuo. Metti subito nel tuo carrello il robot aspirapolvere Trifo a soli 129,99 euro, invece che 249,99 euro.

Tieni presente che anche se il prezzo originale non è segnalato è esattamente quello che ti ho indicato. Quindi in questo momento hai la possibilità di risparmiare tantissimo, bene 120 euro sul totale. E avrai una domestica silenziosa che si muove per casa e che potrai comandare con la voce. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere super economico che non delude

Nonostante il prezzo sia a terra siamo di fronte a un ottimo dispositivo che non deluderà le tue aspettative. Di seguito ti elenco le sue principali caratteristiche:

Potente: ha innanzitutto un’aspirazione da 3.000 Pa, quindi molto potente, che gli permette di aspirare di tutto senza sforzi. È adatto per qualsiasi pavimento.

Navigazione: adotta un sistema di visione intelligente per muoversi in tutte le stanze senza sbattere davanti agli ostacoli. Sceglie il precorso migliore e aumenta l’efficienza.

adotta un sistema di per muoversi in tutte le stanze senza sbattere davanti agli ostacoli. Sceglie il precorso migliore e aumenta l’efficienza. Controllo: puoi controllarlo con l’app dedicata anche mentre non sei a casa. Oppure usa i comandi vocali di Alexa o Google Assistant.

Autonomia: ha una batteria da 5.200 mAh in grado di durare per 2 ore prima di ritornare in automatico alla base di ricarica.

Un affare a non perdere dunque. E dato che a questa cifra lo vorranno tutti devi fare alla svelta. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Trifo a soli 129,99 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.