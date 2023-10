Il robot aspirapolvere più ECONOMICO in OFFERTA a 109€

Oggi puoi fare tuo un dispositivo in grado di aspirare i pavimenti di casa in modo efficiente e veloce a un prezzo veramente ridicolo. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere OKP a soli 109,99 euro, invece che 198,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, se fai veloce puoi avvalerti di un doppio sconto che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare ben 89 euro sul totale. Davvero un’occasione fantastica, da non perdere assolutamente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere potente, silenzioso ed economico

Grazie a una potente aspirazione da 2500Pa è in grado di raccogliere lo sporco da qualsiasi superficie riuscendo a lasciare i pavimenti splendenti. È molto sottile e quindi s‘infila dappertutto senza difficoltà, riuscendo ad arrivare in ogni angolo di casa. Inoltre il sistema di navigazione avanzato gli permette di superare gli ostacoli lungo il percorso facilmente.

Scaricando sul tuo dispositivo, come smartphone o tablet, l’app dedicata puoi controllarlo da lì e creare programmi di pulizia dedicati. È compatibile anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant ed è dotato di 4 modalità di pulizia tra cui scegliere. E poi ha un’autonomia di ben 2 ore prima di ritornare alla base di ricarica.

Oggi fai un bel colpo, sicuramente l’affare del giorno nella categoria pulizie di casa. Però devi fare in fretta perché questo genere di offerte scadono sempre in poco. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere OKP a soli 109,99 euro, invece che 198,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.