Robot aspirapolvere per pulizia profonda, niente fatica e costo ridicolo (99€)

Se vuoi avere più tempo per te e alo stesso tempo i pavimenti di casa puliti non perdere questa ottima promozione che trovi solo su Amazon.Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello il Robot aspirapolvere LEFANT M210-Pro a soli 99,99 euro, invece che 229,99 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero e non ci sono errori. Con lo sconto fuori di testa del 55% oggi il prezzo crolla a terra e puoi risparmia ben 130 euro sul totale. Con questo fantastico dispositivo le pulizie di casa nono saranno più un problema. Non è chiaramente una promozione che durerà a lungo perciò non aspettare troppo tempo.

Robot aspirapolvere con tante funzioni a prezzo mini

Il Robot aspirapolvere LEFANT M210-Pro gode di molte funzioni pensate per garantire una pulizia del pavimento efficiente in poco tempo. Ha un’aspirazione potente da 2200 Pa e la tecnologia Freemove3.0 per una navigazione intelligente. Così riesce a muoversi per tutta casa raccogliendo lo sporco, superando gli ostacoli lungo il percorso e garantendo pavimenti brillanti.

La bocchetta di aspirazione è stata pensata per non aggrovigliarsi e infatti non presenta un rullo o una spazzola ma gode di un’aspirazione diretta. Il design con diametro di soli 28 cm e altezza di appena 7,8 cm gli permette di arrivare ovunque, anche nelle zone più difficili, senza trascurare nulla. Scaricando l’app dedicata lo potrai controllare con lo smartphone ed è anche compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Infine da segnalare una straordinaria autonomia da ben 120 minuti prima di tornare alla base di ricarica.

Insomma una promozione coi fiocchi da non farsi scappare assolutamente. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere LEFANT M210-Pro a soli 99,99 euro, invece che 229,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.