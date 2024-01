Robot aspirapolvere per pavimenti puliti senza fare nulla: oggi a 99€

Si dice che il tempo è denaro, ma non solo. Il tempo può essere usato anche per rilassarsi, passare delle belle giornate con gli amici o per i gli hobby. Ed ecco perché devi smettere di pulire i pavimenti. No, non ti sto suggerendo di non pulirli più, ma di farlo fare a qualcun’altro. Anzi, a qualcos’altro. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il fantastico robot aspirapolvere OKP a soli 99,99 euro, anziché 299,99 euro. Per cui adesso con lo sconto del 67% sul prezzo di listino risparmi ben 200 euro sul totale.

Robot aspirapolvere OKP: anti-groviglio e super aspirazione

Questo ottimo dispositivo è in grado di girare per tutta la tua casa con la massima efficienza, senza saltare nessun angolo. Arriva dappertutto e, grazie a un’aspirazione da ben 2.500 pa, raccoglie lo sporco senza lasciare nulla in giro. E ha una spazzola anti-groviglio. La navigazione intelligente gli consente di superare agevolmente gli ostacoli lungo il percorso e così non si ferma mai.

Grazie alla sua app dedicata che puoi installare sullo smartphone avrai la possibilità di controllarlo da remoto ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. E poi p dotato di una grande batteria da 2.200 mAh che gli permette di durare per ben 2 ore prima di ritornare alla base di ricarica.

Approfitta immediatamente di questa promozione unica. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere OKP a soli 99,99 euro, anziché 299,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.