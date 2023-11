Robot aspirapolvere: le offerte migliori al Black Friday Amazon

Hai finalmente deciso di acquistare un robot aspirapolvere ma non sai quale scegliere? Allora lasciati aiutare da questa selezione speciale per il Black Friday. Abbiamo scelto 5 prodotti che secondo noi meritano davvero, alcuni per il prezzo, altri per le caratteristiche, ma ognuno di questi è di ottima qualità.

Robot aspirapolvere: i 5 migliori al Black Friday Amazon

Se non hai un budget molto alto devi assolutamente buttarti su Lefant M210. Ha un diametro di appena 28 c, e quindi può infilarsi dappertutto. Possiede 6 modalità di pulizia, controllo in app e potenza di aspirazione da ben 2000 Pa. Adesso è tuo a soli 99,99 euro.

Se vuoi invece un dispositivo 2 in 1, che quindi lavi anche i pavimenti, allora è ottimo il rapporto qualità prezzo di Proscenic 850T. Potenza da 3000 Pa, 3 livelli regolabili e navigazione intelligente. Ha un’ottima autonomia e lo controlli anche con la voce. Lo puoi avere a soli 150,65 euro, applicando il coupon.

Non poteva certo mancare nella lista il fantastico iRobot Roomba Combo che ha un sistema di lavaggio con panno in microfibra, oltre all’aspirazione. Impara le tue abitudini e ti suggerisce il programma migliore. Lo puoi controllare con l’app dedicata ed è molto silenzioso. In offerta a soli 249,90 euro.

Ottimo anche roborock Q5 Pro che ora puoi acquistare a soli 279 euro. Ha una super aspirazione da 5500 PA con un cestino della polvere enorme, da ben 770 ml e lava anche i pavimenti in una passata. Possiede una navigazione laser LiDAR precisissima e lo puoi controllare con lo smartphone.

Se hai qualche soldo in più e vuoi fare pochi sacrifici allora il modello che fa al caso tuo è Ecovacs Deebot N10 Pus con stazione di svuotamento automatico. Anche in questo caso possiamo notare la funzione di aspirazione e lavaggio e la mappatura delle stanze. Ha una potenza di aspirazione da 4.300 Pa e un’autonomia di 300minuti. Mettilo nel tuo carrello a soli 349 euro.

Ora non ti resta che scegliere uno di questi robot aspirapolvere e goderti la pulizia di casa senza sforzo. Fai presto perché le offerte del Black Friday non sono infinite. Ti ricordiamo anche che se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.