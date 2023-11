Robot aspirapolvere, offerta folle di Amazon: il prezzo crolla del 43%

Il Severin Chill RB 7025 è un robot aspirapolvere che offre una vasta gamma di funzionalità per garantire una pulizia completa ed efficiente in tutta la casa. Il suo punto di forza? Un ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi reso ancora più conveniente da un’offerta imperdibile di Amazon.

Grazie ad uno sconto del 43% (!), potrai acquistare questo avanzato e moderno robot aspirapolvere a solamente 84,89€.

Una delle caratteristiche distintive di questo robot è la sua versatilità. Può essere utilizzato su diverse superfici, compresi pavimenti duri, moquette e tappeti a pelo corto fino a 3 mm. Questa flessibilità significa che puoi affidarti al Severin Chill per pulire tutti gli ambienti della tua casa senza preoccuparti delle transizioni tra le diverse superfici.

La sua bassa altezza è un vantaggio notevole, con soli 7 cm di spessore. Questa caratteristica gli consente di raggiungere spazi angusti e di passare sotto mobili e divani, dove spesso si nasconde la polvere. Questo robot aspirapolvere è progettato per affrontare sfide di pulizia in ogni angolo della tua casa.

Per garantire una pulizia completa, Severin Chill RB 7025 segue un programma di pulizia a 3 fasi. Questo programma sfrutta una spazzola pulente, un filtro di ricambio e una coppia di spazzole circolari estremamente lunghe per affrontare lo sporco in modo efficace.

Il risultato finale è un pavimento che brilla di pulizia. L’autonomia è un altro punto di forza di questo robot aspirapolvere. Con una durata della batteria di 90 minuti, è in grado di coprire un’area di 100 m² con una singola carica.

Questo lo rende ideale per case di diverse dimensioni, garantendo che possa gestire una vasta gamma di compiti di pulizia. Non farti scappare questa offerta e rendi le pulizie di casa un gioco da ragazzi!

