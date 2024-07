Robot aspirapolvere LEFANT M1 in MEGA sconto, tuo a soli 153€

Perdi ancora del tempo per pulire i pavimenti, perché utilizzi il tuo vecchio aspirapolvere? Vorresti acquistare un elettrodomestico Smart che possa lavorare in totale autonomia? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questo imperdibile robot aspirapolvere LEFANT M1 in super offerta al prezzo bomba di soli 152,99 euro.

Quindi, se non perderai altro tempo, potrai risparmiare una cifra a dir poco pazzesca, ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto bomba del 30% e al codice promozionale UH5TCUUO che ti farà risparmiare un ulteriore 10% . Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, oltre ad avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo, avrai anche la possibilità di acquistare subito questo eccezionale aspirapolvere e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out.

Approfittando subito di questa offerta a tempo, ti porterai a casa il robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura M1 che utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR. Questo elettrodomestico per la pulizia dei pavimenti, prevede l’utilizzo della tecnologia dell’intelligenza artificiale per pianificare in modo ottimale il percorso di pulizia da seguire.

In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di scegliere tra diverse modalità di pulizia e grazie alla presenza di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml, il robot potrai aspirare i detriti e lavare i pavimenti nello stesso momento. Inoltre potrai anche regolare i 3 livelli di acqua.

Caratterizzato dalla presenza di una spazzola a rullo flottante sovralimentata, due spazzole laterali e con una potenza di aspirazione di 4000Pa, questo elettrodomestico è assolutamente da non perdere. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il robot aspirapolvere LEFANT M1 al prezzo di poco meno di 153 euro!