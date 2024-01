Robot aspirapolvere Lefant in super offerta: il prezzo crolla sotto i 100€

Il robot aspirapolvere Lefant M210P, in offerta su Amazon a soli 99,99€ (anziché 249,99€), rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia domestica. Con sei modalità di pulizia tra cui scegliere, tra cui automatica, organizzata, punto fisso, bordo, programma e controllo della direzione, questo dispositivo offre una pulizia completa ed efficiente in ogni angolo della tua casa.

A differenza di molti aspirapolvere robot sul mercato, il Lefant M210P segue un percorso a zig-zag organizzato per garantire una pulizia accurata. Il robot identifica intelligentemente i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per ottenere prestazioni ottimali. Grazie alla bocca di aspirazione unica e al design senza spazzola a rullo inferiore, il robot è in grado di affrontare efficacemente polvere e capelli, con un’efficienza di pulizia che si avvicina al 90%.

La tecnologia FreeMove 3.0 con sensore a infrarossi anti-collisione 6D permette al robot di evitare gli ostacoli con facilità, riducendo i rischi di danni e guasti. Inoltre, può rilevare le scale per evitare cadute e salire facilmente sui tappeti. Con un design compatto, il corpo del robot è sottile (7,8 cm) e ha un diametro di soli 28 cm, permettendo al dispositivo di raggiungere spazi ristretti e angoli difficili.

L’app intelligente “Lefant” e i comandi vocali di Alexa e Google Home offrono un controllo completo e pratico sulle operazioni del robot. Con una batteria di lunga durata, fino a 100 minuti di autonomia, e la funzione di ritorno automatico alla stazione di ricarica al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica, il Lefant M210P è progettato per rendere la pulizia domestica più facile e conveniente. Approfitta dell’offerta su Amazon per portare a casa questo robot aspirapolvere ad alte prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.