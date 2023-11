Robot aspirapolvere Lefant a metà PREZZO con COUPON AMAZON (-50%)

Vuoi avere una casa sempre pulita senza sollevare un dito? Fatti aiutare dall’incredibile robot aspirapolvere Lefant che puoi avere grazie a un incredibile coupon Amazon che ti consente di risparmiare il 50% sul prezzo di listino di 249,99 euro. Lo trovi sotto il prezzo ufficiale e tutto quello che devi fare è inserire la spunta per averlo al prezzo di 124,99 euro.

Robot aspirapolvere Lefant: 6 modalità di pulizia e tanta potenza

A differenza della maggior parte dei robot aspirapolvere presenti sul mercato, il robot Lefant offre ben sei modalità di pulizia per garantirti una pulizia completa ed efficiente. Queste modalità includono l’automatizzazione, la pulizia organizzata, la pulizia in un punto fisso, il lavaggio dei bordi, la programmazione e il controllo della direzione. Questa varietà di opzioni significa che il tuo robot aspirapolvere si adatterà perfettamente alle tue esigenze di pulizia, garantendo che ogni angolo della tua casa sia perfettamente pulito.

Il robot aspirapolvere Lefant è stato ottimizzato per pulire i tappeti. È in grado di rilevarli in modo intelligente e aumentare la potenza di aspirazione al massimo per garantire prestazioni di pulizia ottimali. Inoltre, il sensore a griglia risolve il problema del “vagabondaggio” casuale sui tappeti, garantendo che vengano puliti in modo efficiente e senza sprechi di tempo.

Il design della bocca di aspirazione unica del robot Lefant ti permette di rimuovere facilmente la spazzola a rullo inferiore, risolvendo il fastidioso problema della pulizia dei capelli. Questo design è così efficace che raggiunge un’efficienza di pulizia vicina al 90%. Inoltre, il robot è dotato di un ampio contenitore per la polvere da 500 ml, in modo da poter pulire di più prima di doverlo svuotare.

La tecnologia FreeMove 3.0 offre un’esperienza di pulizia avanzata. Il robot è dotato di un sensore a infrarossi anti-collisione 6D che rileva l’ambiente circostante in modo omnidirezionale a 720 gradi, riducendo le collisioni accidentali con gli oggetti. Inoltre, il robot è in grado di rilevare le scale per evitare cadute e può facilmente superare i tappeti.

Con un design del corpo in un unico pezzo, il robot aspirapolvere Lefant è incredibilmente compatto, con un diametro di soli 28 cm e uno spessore di 7,8 cm. Questo design è perfetto per spazi ristretti sotto letti, divani e negli angoli della casa, evitando impigliamenti. Inoltre, il robot offre una lunga durata della batteria, con autonomia fino a 120 minuti. Una volta terminata la pulizia o quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica.

Non perdere questa straordinaria opportunità di avere una casa sempre pulita senza sforzo. Applica subito il coupon Amazon e ottieni il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 50%. La pulizia della casa non è mai stata così semplice e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.